Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı! Milyoner 834. bölüm soru ve cevapları...

Başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunduğu, fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 834. yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Milyoner'in son bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken, 19 yaşındaki genç yarışmacı Arda'nın performansı Kim Milyoner Olmak İster tarihine damga vurdu.