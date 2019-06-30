Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı! Milyoner 834. bölüm soru ve cevapları...
Murat Yıldırım'ın sunduğu, ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 834. yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Milyoner'in son bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken, 19 yaşındaki genç yarışmacı Arda Ayten'in performansı Kim Milyoner Olmak İster tarihine damga vurdu.Arda Ayten, 125.000 ve 250.000 TL'lik soruları joker dahi kullanmadan bilerek 1.000.000 TL'lik soruyu görme hakkını kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...
30.06.2019 02:59
- Son Güncelleme: 30.06.2019 05:44
Başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunduğu, fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 834. yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Milyoner'in son bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken, 19 yaşındaki genç yarışmacı Arda'nın performansı Kim Milyoner Olmak İster tarihine damga vurdu.
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