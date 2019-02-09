Kim Milyoner Olmak İster'de fenomen olan Emsal Tekir bakın şimdi neler yapıyor!

''EŞİM 'REZİL OLURSUN' DEDİ''

Günlük hayatında tam bir köylü kadını olduğunu, değişik işlerle uğraştığını kaydeden Tekir; yarışma macerasını anlatarak; "Günlük hayatımda tavuklarım var, bağ, bahçe, pekmez yaparım. Nişasta yaparım, temizliklere bayan götürürüm, çemen yaparım. Tam bir köylü kadınıyım. Bir gün internetten yarışmaya başvurdum. Oğluma dedim ki 'Sen katıl'. O da 'Ben katılmam anne' dedi. Ben de şaka yaptım, 'Sen katılmazsan ben katılırım' dedim. Bir hafta sonra telefon geldi. Telefon gelince ben çok terledim, şok oldum şaka yapıyorlar diye. O anda eşimle kötü olduk, eşim bana kızdı, 'Sende genel kültür yok, rezil olursun' dedi. Ben de 'Ben rezil olmam, bende yürek var, sende de varsa başvur' dedim eşime. Çünkü eşim lise mezunu, ben ilkokul mezunuyum. Eşimle tartıştık, eşim gitti. Eşim gidince ben de belediyede çalışan arkadaşımı aradım, yarışmadan çağırdıklarını ve eşimle tartıştığımı söyledim. Bana 'Koş belediyeye gel' dedi.