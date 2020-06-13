Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik zor matematik sorusu: Hangisi bir narsistik sayı değildir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye 125 bin liralık matematik sorusu damga vurdu. İzleyiciler internette "Hangisi bir narsistik sayı değildir?" sorusunun cevabını aradı. İşte geceye damga vuran o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...