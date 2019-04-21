Kim Milyoner Olmak İster 819. bölüm soru ve cevapları (20 Nisan 2019 Cumartesi)

Türkiye'nin en sevilen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster, 819. bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi. atv ekranlarında yayınlanan yarışmada birbirinden ilginç sorular, ekran başındaki seyircilere ve stüdyodaki yarışmacılara heyecan dolu dakikalar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 20 Nisan 2019 Cumartesi günü yayınlanan 819. bölüm soru ve cevapları...