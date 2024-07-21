Kim Kardashian’a özenmişlerdi: Vampir botoksu sonları oldu! Uzmanlardan uyarı: Yaptıran HIV’e yakalanıyor

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian ve dünyaca ünlü oyuncu Gary Beasdle ile viral olan "vampir botoksu" kadınların kabusu oldu. Vampir botoksu olarak adlandırılan yüz bakımını yaptıran çok sayıda kişinin HIV virüsüne yakalandığı bildirildi. Kim Kardashian'ın yanı sıra Geordie Shore yıldızı Gaz Beadle ile meşhur olan uygulama hakkında uzmanlardan kritik uyarı geldi. İşte, detaylar…