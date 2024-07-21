Kim Kardashian’a özenmişlerdi: Vampir botoksu sonları oldu! Uzmanlardan uyarı: Yaptıran HIV’e yakalanıyor

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian ve dünyaca ünlü oyuncu Gary Beasdle ile viral olan "vampir botoksu" kadınların kabusu oldu. Vampir botoksu olarak adlandırılan yüz bakımını yaptıran çok sayıda kişinin HIV virüsüne yakalandığı bildirildi. Kim Kardashian'ın yanı sıra Geordie Shore yıldızı Gaz Beadle ile meşhur olan uygulama hakkında uzmanlardan kritik uyarı geldi. İşte, detaylar…
Kim Kardashian ve Geordie Shore'un yıldızı Gary Beadle gibi dünyaca ünlü isimlerin yaptırdığı "vampir botoksu" günden güne popülerleşirken bu işlemi yaptıran kişilerden gelen haberler de skandalları tek tek açığa çıkarıyor.
VAMPİR BOTOKSU SONLARI OLDU
Nisan ayında New Mexico'da ruhsatsız bir klinikte vampir detoksu yaptıran üç kadına HIV teşhisi konulmuştu.
YAPTIRAN HIV'E YAKALANDI
Ruhsatsız bir klinikte tedavi gören 40'lı yaşlardaki bir kadına konulan teşhis, spa hakkında soruşturma başlatılmasına yol açmış ve merkezde tek kullanımlık ekipmanların yeniden kullanıldığı tespit edilmişti.