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  • Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı! 1
    Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

    İşte dünyanın en pahalı yiyeceği. Kilosu 2 bin ile 5 bin Euro arasında.