Kilo nasıl sabit tutulur? İşte ideal kilonuzu korumak için yapmanız gerekenler...

KİLONUZU YÖNETMEYİ ÖĞRENİN

Ülkemizde her 3 kişiden 2'sinin kilo problemi yaşadığı düşünüldüğünde, kilo yönetiminin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. İdeal kiloya sahip olabilmeniz için; vücut kitle endeksinizi bilmeniz ve elde ettiğiniz bu sonuca uygun bir yaşam tarzını benimsemeniz gerekiyor. Vücut kitle endeksi; kişinin ağırlığının, boyunun karesine bölünmesiyle kolaylıkla hesaplanabiliyor. Eğer çıkan sonuç 25'in üzerindeyse bir hekime danışmanızı öneririz. Kilo yönetiminde bir diğer yöntem ise bel ölçüsünü takip etmektir. Bel ölçüsünde; kadınlarda 90 santimetre, erkekler ise 100 santimetre sınır olarak kabul edilir. Eğer bu sınırı aşıyorsanız yine bir hekime danışmanızda fayda var demektir.