GaleriYaşam

Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir? Bunları yediğinizde kilo bile vereceksiniz!

Herkesin ortak problemi fazla kilolalar ve kilo alma korkusu. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam peşinde kiloyu, kilo ise peşinde bazı hastalıkları getiriyor. İşte bu sebeplerden dolayı formumuzu korumak ve sağlıklı beslenmek zorundayız. Aşağıda göreceğiniz bu besinler doğru tüketildiğinde çatlayana kadar yeseniz bile değil kilo aldırmak, kilo vermenize bile yardımcı olacak. İşte kilo aldırmayan o yiyecekler.

20.03.2019 15:09 - Son Güncelleme: 20.03.2019 15:13
Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir? Bunları yediğinizde kilo vereceksiniz!

FASULYE

Safra kesesinin kasılmasına neden olan hormon, kolesistokinin'i hiç duymamış olabilirsiniz fakat bu hormon en iyi kilo verdiricilerden bir tanesidir. Bu hazmettirici hormon tabi bir iştah kesicidir. Yüksek lifli fasülyeler ayrıca kolestrolünüzü de aşağı çeker.

Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir? Bunları yediğinizde kilo vereceksiniz!

YEŞİL ÇAY

Kilo verdirici şey kafein değil. Kateçin ismi verilen antioksidanlar yağ yakımını artırıyor

Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir? Bunları yediğinizde kilo vereceksiniz!

ÇORBA

Bir tabak tavuk çorbası bir parça tavuk kadar doyurucu ve tok tutucu özelliktedir. Oxford Üniversitesi'ndeki bilim adamları en basit çorbanın dahi beyindeki açlık duygusunu tatmin ettiğini ve tokluk hissi uyandırdığını belirtiyor.

Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir? Bunları yediğinizde kilo vereceksiniz!

ZEYTİN YAĞI

Ham zeytinyağı ile fazla kilolarınızı verebilirsiniz. Zeytinyağı Kalori yakmanızı da kolaylaştırır.

Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir? Bunları yediğinizde kilo vereceksiniz!

SİRKE

Mükemmel bir tok tutucudur. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre sirkeye batırılmış ekmek yiyen kişiler, normal ekmek yiyen kişilere göre kendilerini daha tok hissetti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs son haline bakın 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'
Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs son haline bakın 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'