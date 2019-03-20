Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir? Bunları yediğinizde kilo bile vereceksiniz!

FASULYE



Safra kesesinin kasılmasına neden olan hormon, kolesistokinin'i hiç duymamış olabilirsiniz fakat bu hormon en iyi kilo verdiricilerden bir tanesidir. Bu hazmettirici hormon tabi bir iştah kesicidir. Yüksek lifli fasülyeler ayrıca kolestrolünüzü de aşağı çeker.