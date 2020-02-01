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Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti! Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo şaşırttı!

Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti! Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo şaşırttı! Yıllardır adeta film platosu olarak kullanılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı eski adıyla Harran, şimdiki ismiyle Kavalcık Köyü, Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yaptı. Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmde oynayan usta oyuncular, filmin etkisini oldukça artırmıştır. Kibar Feyzo filminin baş karakteri olan Kibar Feyzo'yu Kemal Sunal canlandırmıştır. Kemal Sunal'ın kadın oyuncu partneri olan Gülo karakterini ise canlandıran Müjde Ar olmuştur.

01.02.2020 10:04 - Son Güncelleme: 01.02.2020 10:04
Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo filminin çekildiği köyün son hali şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi yıldız isimlerin oynadığı Kibar Feyzo filminin şekildiği köyün son hali yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo filminin çekildiği köyün son hali şoke etti!

Filmler çekilirken Adile Naşit, Türkan Şoray, Tarık Akan, Fatma Girik, Kadir İnanır, Necla Nazır, Şener Şen, Kemal Sunal, Müjde Ar, İlyas Salman ile Asi dizisinin birçok oyuncusunu ağırlayan köyün son aylardaki misafirleri ise Suriyelilerden oluşuyor.

Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo filminin çekildiği köyün son hali şoke etti!

Kibar Feyzo filminde başlık parasını toplamak için köyden ayrılan ve çalıştığı yerde başkalarına 300 lira verilirken kendisine 100 lira verilmesine tepki gösteren Kibar Feyzo'nun (Kemal Sunal), aradaki farka itiraz etmesi ile "onlar sendikalı" denmesi, Kibar Feyzo'nun da "Ben de Harranlıyam" diye yanıt vermesi, filmin en fazla akıllarda kalan repliğini oluşturuyor.

Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo filminin çekildiği köyün son hali şoke etti!

Filmde, Harran diye adlandırılan yer ise Kavalcık köyünün eski adı olarak biliniyor.

Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo filminin çekildiği köyün son hali şoke etti!

Yeşilçam'ın ve yeni dönem Türk dizilerinin vazgeçilmez platolarından birini oluşturan köyde, Kibar Feyzo filmindeki Maho Ağa'ya (Şener Şen) ait konak da bulunuyor.

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