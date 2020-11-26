Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyor! İşte ketçabın şaşırtan özelliği! Eğer arabanıza sürerseniz...
Dünyada en çok sevilerek kullanılan sos ketçabın aslında göründüğü kadar basit bir gıda olmadığı anlaşıldı. Çok fazla yiyecekle birlikte kullanıldığı için birçok ülke insanının ortak noktası olarak da öne çıkıyor. Yiyeceklerle tüketilmesiyle beraber yiyecek dışı çok farklı kullanım şekilleri ve karmaşık bir geçmişi olan ketçabın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız..
BEŞİNCİ TAT
İnsanlar dört temel tat almaya aşinadır: Tatlı, ekşi, tuzlu ve acı. Beşinci tat ise 'umami'dir. Bu tat, ağızda sulanmaya ve dil üzerinde tüylü bir hisse neden olarak boğazı, ağzın tepe ve geri kısmını uyarır.
1800'lü yılların sonlarında şef Auguste Escoffier, umami'yi tuzlu, ekşi, tatlı ve acı tatlarla birleştirerek çeşitli yemekler hazırladı.
İLAÇ OLARAK KULLANILDI
Ketçap aşağı yukarı 1835 yıllarında ilaç olarak kullanıldı ve domates hapı adıyla satıldı.
Doktor John Cook Bennett, domatesin ishal, sarılık ve hazımsızlık gibi hastalıkları tedavi edebileceğini düşünüyordu.
Fakat domates haplarının tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği daha kesinleşemeden sahte haplar sayesinde 4-5 senede piyasadan silinip gitti.