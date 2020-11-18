Ketçabın bu özelliğine çok şaşıracaksınız! Bu zamana kadar kimsenin aklına gelmedi... Eğer arabanıza sürerseniz...
Severek tüketilen sos olan ketçapın özellikleri duyanları şaşırttı. Ketçap o kadar fazla yiyecekle beraber kullanılabiliyor ki, birçok ülke insanının ortak noktası olarak öne çıkıyor. Yiyeceklerle tüketilmesinin dışında çok farklı kullanım şekilleri ve karmaşık bir geçmişi olan ketçabın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız... İşte ketçabın kullanıldığı ilginç alanlar...
Severek tüketilen sos olan ketçapın özellikleri duyanları şaşırttı. Ketçap o kadar fazla yiyecekle beraber kullanılabiliyor ki, birçok ülke insanının ortak noktası olarak öne çıkıyor. Yiyeceklerle tüketilmesinin dışında çok farklı kullanım şekilleri ve karmaşık bir geçmişi olan ketçabın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız...
İLK ZAMANLARDA DOMATESTEN YAPILMIYORDU
Ketçabın bugünkü ham maddesi domates ama bulunduğu ilk dönemlerde hamsi, istiridye, limon ve ceviz ketçabı da vardı. Daha sonra ketçabın baskın maddesi mantar oldu.
BEŞİNCİ TAT
İnsanlar dört temel tat almaya aşinadır: Tatlı, ekşi, tuzlu ve acı. Beşinci tat ise 'umami'dir. Bu tat, ağızda sulanmaya ve dil üzerinde tüylü bir hisse neden olarak boğazı, ağzın tepe ve geri kısmını uyarır.
1800'lü yılların sonlarında şef Auguste Escoffier, umami'yi tuzlu, ekşi, tatlı ve acı tatlarla birleştirerek çeşitli yemekler hazırladı.
İLAÇ OLARAK KULLANILDI
Ketçap aşağı yukarı 1835 yıllarında ilaç olarak kullanıldı ve domates hapı adıyla satıldı.
Doktor John Cook Bennett, domatesin ishal, sarılık ve hazımsızlık gibi hastalıkları tedavi edebileceğini düşünüyordu.
Fakat domates haplarının tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği daha kesinleşemeden sahte haplar sayesinde 4-5 senede piyasadan silinip gitti.