Ketçabın bu özelliğine çok şaşıracaksınız! Bu zamana kadar kimsenin aklına gelmedi... Eğer arabanıza sürerseniz...

Severek tüketilen sos olan ketçapın özellikleri duyanları şaşırttı. Ketçap o kadar fazla yiyecekle beraber kullanılabiliyor ki, birçok ülke insanının ortak noktası olarak öne çıkıyor. Yiyeceklerle tüketilmesinin dışında çok farklı kullanım şekilleri ve karmaşık bir geçmişi olan ketçabın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız...

İLK ZAMANLARDA DOMATESTEN YAPILMIYORDU

Ketçabın bugünkü ham maddesi domates ama bulunduğu ilk dönemlerde hamsi, istiridye, limon ve ceviz ketçabı da vardı. Daha sonra ketçabın baskın maddesi mantar oldu.