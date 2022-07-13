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Haberler Yaşam Keskin zekanın şifresi! Beyin için faydaları saymakla bitmiyor... Bu besinleri mutlaka tüketin

Keskin zekanın şifresi! Beyin için faydaları saymakla bitmiyor... Bu besinleri mutlaka tüketin

Yiyip içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkilerken fiziksel gelişimin yanında zihinsel gelişime de katkı sağlıyor. Özellikle sağlıklı bir beyin ve keskin bir zeka isin tüketilmesi gereken bazı besinler sıralanıyor... Peki vücut sağlığımızı korumak ve geliştirmek için nasıl beslenmeliyiz? İşte beyni besleyip zekayı keskinleştiren mucivezi besinler...

13.07.2022 21:39 - Son Güncelleme: 13.07.2022 23:05
Bu besinler beyni besliyor! Keskin zeka için mutlaka tüketin...

Yiyip içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkilerken fiziksel gelişimin yanında zihinsel gelişime de katkı sağlıyor. Özellikle sağlıklı bir beyin ve keskin bir zeka isin tüketilmesi gereken bazı besinler sıralanıyor...

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Bu besinler beyni besliyor! Keskin zeka için mutlaka tüketin...

BEYNİ BESLEYEN MUCİZEVİ YİYECEKLER

Peki vücut sağlığımızı korumak ve geliştirmek için nasıl beslenmeliyiz? İşte beyni besleyip zekayı keskinleştiren mucivezi besinler...

Bu besinler beyni besliyor! Keskin zeka için mutlaka tüketin...

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Bu besinler beyni besliyor! Keskin zeka için mutlaka tüketin...

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Bu besinler beyni besliyor! Keskin zeka için mutlaka tüketin...

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

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