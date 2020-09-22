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Kendini seven bu besinleri yesin, ömre ömür katıyor! İşte kalbe iyi gelen besinler

Kalp ve damar sağlığını korumak vücuttaki pek çok hastalığın önüne geçiyor. Tıbbi yöntemlerin yanı sıra kalp sağlığının korunması için doğadan faydalanmak şart. Sağlıklı bir vücudun ardında sağlıklı ve doğru beslenmenin olduğunu vurgulayan uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri de açıklıyor. Kalbi koruyan besinler nelerdir? İşte kalp sağlığınızı korumak için tüketmeniz gereken besinler...

22.09.2020 07:06 - Son Güncelleme:
Kendini seven bu besinleri yesin, ömre ömür katıyor! İşte kalbe iyi gelen besinler

Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların nedeni olan obezite, kalp hastalıklarını en çok tetikleyen etkendir. Kişiler az oranda kilo kaybettiklerinde bile kan tahlillerinde düzelmeler görülebilir. Klinik araştırmaların sonuçları diyette olumlu yönde yapılan değişiklerin koroner kalp hastalıkları riskini azalttığını göstermiştir.

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Kendini seven bu besinleri yesin, ömre ömür katıyor! İşte kalbe iyi gelen besinler

Bu nedenle kalp damar hastalıklarında çözüme ulaşmak için ilk ve en önemli basamak beslenme düzeninizi düzeltmek ve kaliteli bir yaşam şekline geçmek olacaktır. Peki, kalp sağlığı için neler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı? İşte çok önemli bilgiler…

Kendini seven bu besinleri yesin, ömre ömür katıyor! İşte kalbe iyi gelen besinler

YAĞ TÜKETİMİ
Yapılan çalışmalarda LDL miktarının artmasında tüketilen yağ türünün etkili olduğu gösterilmiştir. Katı yağların doymuş yağ oranları yüksektir. Bu nedenle katı yağlar yerine sıvı yağlar tercih edilmelidir. Trans yağ asidi tüketimi kalp hastalıklarının artışına neden olmaktadır.

Kendini seven bu besinleri yesin, ömre ömür katıyor! İşte kalbe iyi gelen besinler

Tereyağı, margarin gibi katı yağlar yerine zeytinyağı tüketilmelidir. Zeytinyağı LDL kolesterolü düşürür. Tekli doymamış yağ asitlerinin yanında balık, ceviz, ketentohumu, semizotu gibi omega-3 yağ asitleri kaynaklarına da beslenmenizde yer vermeniz gerekir.

Kendini seven bu besinleri yesin, ömre ömür katıyor! İşte kalbe iyi gelen besinler

ET VE ET ÜRÜNLERİ
Kırmızı etin doymuş yağ içeriği yüksektir. Balık, tavuk, hindi etinin tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Balık, içerisinde omega-3 yağ asitlerini bulundurur, bu yağ asidi çeşidi ise HDL denilen iyi kolesterol miktarını artırmaktadır.

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