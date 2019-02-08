Kendi ölümünü bilen kahin Alois Irlmaier'in kehanetleri korkunç! Yer yerinden oynayacak
Şüphesiz ki dünyanın en ilginç kahinlerinden biri Alois Irlmaier... Baba Vanga ve Nostradamus bu kahinlerin en ünlüleri olabilir ama gizliden gizliye ünü yayılan başka kahinler var. Alois Irlmaier gibi. Sıradan bir sondaj kuyucusu iken bir anda dünyanın en çok konuştuğu kahinlerinden birine dönüştü. Ve Alois Irlmier'in 3.Dünya Davaşı başta olmak üzere, gelecek ile ilgili kehanetleri korkun. İşte Alois Irlmaier'in korkunç kehanetleri.
08.02.2019 10:41 - Son Güncelleme: 08.02.2019 10:59
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