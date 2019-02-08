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Kendi ölümünü bilen kahin Alois Irlmaier'in kehanetleri korkunç! Yer yerinden oynayacak

Şüphesiz ki dünyanın en ilginç kahinlerinden biri Alois Irlmaier... Baba Vanga ve Nostradamus bu kahinlerin en ünlüleri olabilir ama gizliden gizliye ünü yayılan başka kahinler var. Alois Irlmaier gibi. Sıradan bir sondaj kuyucusu iken bir anda dünyanın en çok konuştuğu kahinlerinden birine dönüştü. Ve Alois Irlmier'in 3.Dünya Davaşı başta olmak üzere, gelecek ile ilgili kehanetleri korkun. İşte Alois Irlmaier'in korkunç kehanetleri.

08.02.2019 10:41 - Son Güncelleme: 08.02.2019 10:59
Kendi ölümünü bilen kahin Alois Irlmaier'in kehanetleri korkunç! Yer yerinden oynayacak

KENDİ ÖLÜMÜNÜ BİLEN KAHİN

1894 yılında Almanya'da doğan Alois Irlmaier (ölümü 1959) profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu.

Kendi ölümünü bilen kahin Alois Irlmaier'in kehanetleri korkunç! Yer yerinden oynayacak

Aynı zamanda gelecekten haber veren biri olan Irlmaier'in, 2. Dünya savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı.

Kendi ölümünü bilen kahin Alois Irlmaier'in kehanetleri korkunç! Yer yerinden oynayacak

Bu sıra dışı yeteneği onun çok ün kazanmasını sağladı ve daha sonra da, bu ünü sayesinde, çeşitli suçların soruşturulmasına yardım etti.

Kendi ölümünü bilen kahin Alois Irlmaier'in kehanetleri korkunç! Yer yerinden oynayacak

Ancak bu ün başına iş açmakta gecikmedi. Sadece şöhreti nedeniyle olmasa da, Irlmaier birkaç düşman da edindi ve daha sonra da şarlatan ve büyücü olarak suçlandı.

Kendi ölümünü bilen kahin Alois Irlmaier'in kehanetleri korkunç! Yer yerinden oynayacak

Bu olaylar onun büyücülük ve sahtekârlık nedeniyle mahkemeye verilmesi ve davanın düşmesinden sonra değişmeye başladı. Irlmaier, bu davada kendisinin bir sahtekâr ve şarlatan olmadığını kanıtladı.

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