Kendi kardeşini karnında taşıyor! (Dünyanın en İlginç insanları)

Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.

Dilini burnuna değdireni duymuştuk da böylesini ilk kez duyuyoruz ki tahminen siz de! İşte Nepal'de yaşayan Yagya Bahadur'un, yeteneği...

