Kendi kardeşini karnında taşıyor! (Dünyanın en İlginç insanları)
Onlar normal yaşantınızda karşınıza çıkabilecek türden insanlar değiller. Tamamen sıradışı olan bu insanların birçoğu, tıp tarihine de geçen insanlar. Kimisi yıllardır bir boynuzla yaşıyor, kimisi kendi kardeşine hamile. Kısacası onları gördüğünüzde kendi halinize şükretmeniz olası. İşte dünyanın en ilginç insanları...
9 Aralık 2018 Pazar, 16:08:35 Güncelleme: 16:40:14
Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.
Dilini burnuna değdireni duymuştuk da böylesini ilk kez duyuyoruz ki tahminen siz de! İşte Nepal'de yaşayan Yagya Bahadur'un, yeteneği...
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