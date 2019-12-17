Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi yanıltan TDK sorusu! Bakın cevabı neymiş...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 852. yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de geceye TDK sorusu damga vurdu. Milyonları yanıltan cevap stüdyodakileri ve ekran başındaki izleyicileri de şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran TDK sorusu ve 852.yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...
17.12.2019 05:55
- Son Güncelleme: 17.12.2019 07:14
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