Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru!
Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümü ile izleyicisini ekranlarına başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde geceye "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusu damga vurdu. Peki, "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
13.10.2019 05:10
- Son Güncelleme: 13.10.2019 05:11
DİĞER GALERİLER