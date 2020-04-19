Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: Poliglot ifadesi kimler için kullanılır?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde "Poliglot ifadesi kimler için kullanılır?" sorusu dikkat çekti. Peki, "Poliglot ifadesi kimler için kullanılır?" sorusunun cevabı ne? İşte "Poliglot" sorusunun cevabı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...
19.04.2020 00:26
- Son Güncelleme: 19.04.2020 00:40
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