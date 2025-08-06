Kemoterapi Yok, Radyoterapi Yok: 4 Değişiklikle Evre 4 Kemik Kanserini Yendi

🥦 3. YİYEREK AÇ KALMAK: ORUÇ TAKLİDİ DİYETİ UYGULADI

Tamamen aç kalmanın herkes için uygun olmayacağını bilen Guy, zaman zaman Fasting Mimicking Diet (FMD) adlı diyeti tercih etti Bu diyette kişi 5 gün boyunca günde sadece yaklaşık 800 kalorilik bitkisel bazlı yiyecekler tüketiyor. Brokoli, zeytinyağı, sebze çorbası ve bitki çayları bu diyetin temelinde yer alıyor.

Dr. Valter Longo tarafından geliştirilen bu diyetin; vücutta iltihabı azalttığı, bağışıklığı güçlendirdiği ve bazı kanser tedavilerine destek olabileceği belirtiliyor.