Kemoterapi Yok, Radyoterapi Yok: 4 Değişiklikle Evre 4 Kemik Kanserini Yendi

Ne kemoterapi, ne radyoterapi... Hiçbir tıbbi protokol önerilmedi. Ancak Guy ismindeki bu adam, bilimsel araştırmalarla kendi yol haritasını çizdi ve ölümcül hastalığa karşı verdiği mücadelede 6 yılı geride bıraktı. İşte Guy'ın sıra dışı iyileşme hikayesi... 🔬 1. KANSERİ AÇ BIRAKMAK: METABOLİZMASINI HEDEF ALDI Guy'ın ilk adımı, kanserin nasıl beslendiğini anlamak oldu. Araştırmalarına göre kanser hücreleri normal hücreler gibi ölmez ve enerji ihtiyaçlarını farklı yollarla karşılar. Özellikle glikozla beslendikleri bilinen kanser hücreleri, bazı durumlarda ketonlarla da beslenebilir. Bu bilgiyi kullanan Guy, kanserin 'yakıtını' kesmeyi hedefledi. ⏳ 2. 40 GÜNLÜK AÇLIK: FARKLI SÜRELERLE UZUN SÜRELİ ORUÇ TUTTU Guy, haftalar süren oruçlar uygulamaya başladı. Bazen 48 saat, bazen 7 gün, bazen de 40 güne varan sürelerle hiçbir şey yemedi. Belirli bir düzene bağlı kalmadı çünkü kanserin öngörülebilir beslenme rutinlerine karşı adapte olabileceğini düşünüyordu. Araştırmalara göre uzun süreli oruçlar; otofaji (hücre yenilenmesi), bağışıklık sistemi aktivasyonu ve inflamasyon azaltıcı etkiler sağlayabiliyor. Ancak bu tür uygulamalar ciddi riskler barındırıyor ve mutlaka doktor gözetiminde yapılmalı. 🥦 3. YİYEREK AÇ KALMAK: ORUÇ TAKLİDİ DİYETİ UYGULADI Tamamen aç kalmanın herkes için uygun olmayacağını bilen Guy, zaman zaman Fasting Mimicking Diet (FMD) adlı diyeti tercih etti Bu diyette kişi 5 gün boyunca günde sadece yaklaşık 800 kalorilik bitkisel bazlı yiyecekler tüketiyor. Brokoli, zeytinyağı, sebze çorbası ve bitki çayları bu diyetin temelinde yer alıyor. Dr. Valter Longo tarafından geliştirilen bu diyetin; vücutta iltihabı azalttığı, bağışıklığı güçlendirdiği ve bazı kanser tedavilerine destek olabileceği belirtiliyor. 🌿 4. DOĞAL DESTEKLER: SARIMSAK, YEŞİL ÇAY VE ÖZEL TAKVİYELER Guy, Dr. Thomas Seyfried ile birlikte çalışarak bazı doğal maddelerin kanserin keton kullanımını engelleyebileceğini öğrendi. 🔁 SÜREKLİ DEĞİŞEN PROTOKOL: 'KANSER AKILLI, BEN DAHA AKILLI OLMALIYIM' Guy için en büyük tehlike sadece hastalık değil, nüks riskiydi. Bir arkadaşının kanseri yendikten bir yıl sonra hayatını kaybetmesi, onu sürekli tetikte olmaya itti. Kendi uyguladığı protokolü sürekli yeniledi, geliştirdi, değiştirdi. Ona göre 'kanseri alt etmenin sırrı bir kez kazanmak değil, her zaman önde olmaktır.' ⚠️ TIBBİ TAVSİYE DEĞİLDİR Guy'ın hikâyesi, YouTube'da Dr. Eric Berg'e verdiği bir röportajdan alınmıştır. Uyguladığı yöntemler bilimsel deneylere dayanmamakta ve genel tedavi protokollerinin yerine geçmemektedir. UYARI: Bu haber tıbbi tavsiye içermez. Her kanser vakası özeldir ve tedavi süreci yalnızca uzman doktorlar tarafından belirlenmelidir. Fotoğraflar: AA, X