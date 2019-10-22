Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmindeki acı olay yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer filmde...

Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmi yayınlandığı her dönem izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hababam Sınıfı'nda Akil hoca karakterini canlandıran ve yine Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın aile reisini canlandıran Akil Öztuna'nın filmden neden bir anda ortadan kaybolduğu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte o acı gerçek...

22.10.2019 21:00 - Son Güncelleme: 22.10.2019 21:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





