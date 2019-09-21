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Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Gardırop Fuat'ı canlandıran usta isim Ünal Gürel bakın nereli çıktı!

Kemal Sunal filmlerinde özellikle Gardırop Fuat rolüyle nam salan Ünal Gürel, Yeşilçam filmlerinin efsane isimleri arasında bulunuyor. Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat, Karbonat Erol rolleriyle tanıdığımız Ünal Gürel yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. Peki, Ünal Gürel nereli? Bakın Yeşilçam filmlerinin usta ismi Ünal Gürel nereli çıktı! İşte Ünal Gürel'in hayatına dair detaylar...

21.09.2019 01:43 - Son Güncelleme: 21.09.2019 01:44
Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Gardırop Fuat'ı canlandıran usta isim Ünal Gürel bakın nereli çıktı!

Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı.

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Gardırop Fuat'ı canlandıran usta isim Ünal Gürel bakın nereli çıktı!

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Gardırop Fuat'ı canlandıran usta isim Ünal Gürel bakın nereli çıktı!

Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti.

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Gardırop Fuat'ı canlandıran usta isim Ünal Gürel bakın nereli çıktı!

Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Gardırop Fuat'ı canlandıran usta isim Ünal Gürel bakın nereli çıktı!

Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

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