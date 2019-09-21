Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Gardırop Fuat'ı canlandıran usta isim Ünal Gürel bakın nereli çıktı!
Kemal Sunal filmlerinde özellikle Gardırop Fuat rolüyle nam salan Ünal Gürel, Yeşilçam filmlerinin efsane isimleri arasında bulunuyor. Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat, Karbonat Erol rolleriyle tanıdığımız Ünal Gürel yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. Peki, Ünal Gürel nereli? Bakın Yeşilçam filmlerinin usta ismi Ünal Gürel nereli çıktı! İşte Ünal Gürel'in hayatına dair detaylar...
21.09.2019 01:43
- Son Güncelleme: 21.09.2019 01:44
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