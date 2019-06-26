Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın unutulmaz filmi...
Türk sinemasının klasiği olan Yeşilçam filmlerini hepimiz sayısız kez izlemişizdir. Ancak bu filmlerdeki bazı hataları 40 yıldır izlememize rağmen, izlerken fark edemiyoruz. Bunlardan biri de Kemal Sunal'ın oynadığı 1977 yapımı Sakar Şakir filminde yaşandı. İşte insanı hayrete düşüren, görünce "Bu hatayı nasıl fark etmem?" dedirten film hataları...
26.06.2019 06:29
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Yeşilçam'a damga vuran filmlerden birisi de 1977 yapımı İbo ile Güllüşah. Yine Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bir film. Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmdeki hatalar yıllar sonra fark edildi.
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.
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