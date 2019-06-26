Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın unutulmaz filmi...

Türk sinemasının klasiği olan Yeşilçam filmlerini hepimiz sayısız kez izlemişizdir. Ancak bu filmlerdeki bazı hataları 40 yıldır izlememize rağmen, izlerken fark edemiyoruz. Bunlardan biri de Kemal Sunal'ın oynadığı 1977 yapımı Sakar Şakir filminde yaşandı. İşte insanı hayrete düşüren, görünce "Bu hatayı nasıl fark etmem?" dedirten film hataları...

26.06.2019 06:29 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





