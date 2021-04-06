Kelebekler Vadisi'nde hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iten Hakan Aysal hakkında flaş gelişme! Mahkeme salonunda şok sözler!

'ÇOK SAKİNDİ'

Aysal çiftinin son kez görüldüğü video çeken Recep Şahin de celsede dinlendi. Olayın meydana geldiği yerin çok dik bir yamaç olduğunu belirten Şahin, "Ailem ve akrabalarımla Kabak Koyu'na giderken manzarayı izlemek için orada durduk. Telefon da kızımın elindeydi ve manzarayı kaydediyordu. O sırada Aysal çifti yamaçtan aşağıya iniyordu. Bizim dikkatimizi çektiği gibi kızımın da çekmiş. Hatta aramızda, 'Ya bu adam bu kadını ya da kadın adamı aşağıya atar' diye şakalaştık. Aralarında bir tartışma yoktu. Adam önden iniyor, kadın arkasından iniyordu" diye konuştu. Hakan Aysal'ın çok soğukkanlı olduğunu belirten Şahin, "Biz oradan ayrıldıktan sonra akşam dönerken bölgede AKUT ve jandarma ekiplerini gördük. İnip sorduğumuzda birinin aşağıya düştüğünü söylediler. Semra Aysal olacağını düşünmedik. Hakan'ı ilerde bir arabaya dayanırken gördük. Normal değildi aksine çok sakindi. Olayın ne olduğunu sabah haberlerde öğrendik" diye konuştu.