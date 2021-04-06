Kelebekler Vadisi'nde hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iten Hakan Aysal hakkında flaş gelişme! Mahkeme salonunda şok sözler!
Kelebekler Vadisi'nde hamile eşi Semra Kaya'yı sigorta parası için kayalıklardan iten Hakan Aysal hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sait Ertürk, Hakan Aysal'ın yoldan geçerken kendilerini durdurup eşinin düştüğünü söylediğini belirterek, "Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" dedi.
7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.
Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.
'ÇOK SAKİNDİ'
Aysal çiftinin son kez görüldüğü video çeken Recep Şahin de celsede dinlendi. Olayın meydana geldiği yerin çok dik bir yamaç olduğunu belirten Şahin, "Ailem ve akrabalarımla Kabak Koyu'na giderken manzarayı izlemek için orada durduk. Telefon da kızımın elindeydi ve manzarayı kaydediyordu. O sırada Aysal çifti yamaçtan aşağıya iniyordu. Bizim dikkatimizi çektiği gibi kızımın da çekmiş. Hatta aramızda, 'Ya bu adam bu kadını ya da kadın adamı aşağıya atar' diye şakalaştık. Aralarında bir tartışma yoktu. Adam önden iniyor, kadın arkasından iniyordu" diye konuştu. Hakan Aysal'ın çok soğukkanlı olduğunu belirten Şahin, "Biz oradan ayrıldıktan sonra akşam dönerken bölgede AKUT ve jandarma ekiplerini gördük. İnip sorduğumuzda birinin aşağıya düştüğünü söylediler. Semra Aysal olacağını düşünmedik. Hakan'ı ilerde bir arabaya dayanırken gördük. Normal değildi aksine çok sakindi. Olayın ne olduğunu sabah haberlerde öğrendik" diye konuştu.
Olayı ilk öğrenenlerden olan tanık Sait Ertürk, "Yoldan geçerken birinin el-kol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Hemen araçtan inip aramaya başladık ama hiçbir şey göremedik. Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" ifadelerini kullandı.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Yolcu ailesinin avukatı, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamını isterken, Aysal'ın avukatı ise müvekkilinin Semra'yı ittiğine dair bir kanıt olmadığını öne sürerek beraatına talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek geçen celsede istenen raporların beklenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.