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Kaz Dağları'na komşu: Bu köye adımını atan geri dönmek istemiyor!

Balıkesir doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan iller arasında yer alıyor. Bu şehrin en gözde köylerinden birine gelen ziyaretçiler buradan asla ayrılmak istemiyor. Yeşilin ve mavinin binbir tonu ile süslenen bu köy insanların en çok yaşamak istediği yerlerden biri. İşte o huzurlu köye dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:51 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:59
Kaz Dağları’na komşu: Bu köye adımını atan geri dönmek istemiyor!

Balıkesir'in en güzel köylerinden biri olarak olarak bilinen Yiğitler Köyü her yıl birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Tertemiz havası ve yemyeşil doğası ile dikkat çeken bu köye adımını atan geri dönmek istemiyor. Peki bu köye nasıl gidilir? Kaz Dağları'na uzaklığı nedir? İşte merak edilen detaylar...

Kaz Dağları’na komşu: Bu köye adımını atan geri dönmek istemiyor!

Tarihi izler taşıyor

Türkiye'nin her yanı güzelliklerle dolu. Balıkesir'de tarihi, doğal ve kültürel mirasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Kaz Dağları’na komşu: Bu köye adımını atan geri dönmek istemiyor!

Görenleri büyülüyor

Balıkesir sınırlarında konumlanan Yiğitler Köyü'de görenleri büyülüyor ve orada yaşama hayalleri kurduruyor.

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