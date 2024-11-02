Kaz Dağları’na komşu: Bu köye adımını atan geri dönmek istemiyor!

Balıkesir'in en güzel köylerinden biri olarak olarak bilinen Yiğitler Köyü her yıl birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Tertemiz havası ve yemyeşil doğası ile dikkat çeken bu köye adımını atan geri dönmek istemiyor. Peki bu köye nasıl gidilir? Kaz Dağları'na uzaklığı nedir? İşte merak edilen detaylar...
Tarihi izler taşıyor
Türkiye'nin her yanı güzelliklerle dolu. Balıkesir'de tarihi, doğal ve kültürel mirasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini kendine hayran bırakmayı başarıyor.
Görenleri büyülüyor
Balıkesir sınırlarında konumlanan Yiğitler Köyü'de görenleri büyülüyor ve orada yaşama hayalleri kurduruyor.