takvim-logo

Kayseri'de akılalmaz olay! "Annemiz" dediler başkasını gömdüler

Kayseri'de akılalmaz bir olay yaşandı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Fatma Adıbelli'nin cenazesi, morgda başka bir aile tarafından "annemiz" denilerek alınarak Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde defnedildi. Durum fark edilince savcılık kararıyla mezar açılarak cenaze Kayseri'ye getirildi ve memleketinde yeniden toprağa verildi.

author-1
İHA
Kayseri’de akılalmaz olay! Annemiz dediler başkasını gömdüler

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi, yurtdışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.

Kayseri’de akılalmaz olay! Annemiz dediler başkasını gömdüler

Dün sabah saatlerinde morga gelen Fatma Adıbelli'nin yakınları, cenazenin burada olmadığını fark etti. Araştırmaya başlayan yakınları, Fatma Adıbelli'nin cenazesinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi.

Kayseri'de garip olay

Kayseri’de akılalmaz olay! Annemiz dediler başkasını gömdüler

Ovakent'e giden cenaze sahipleri, Fatma Adıbelli'nin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyalarını gördü. Bunun üzerine savcılık kararı ile jandarma eşliğinde mezar açılarak merhume Adıbelli'nin cenazesi alınarak Kayseri'ye getirildi.

Kayseri’de akılalmaz olay! Annemiz dediler başkasını gömdüler

ANNELERİ SANMIŞLAR

Ovakent'teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen Adıbelli'nin yakınları, durumu anlattı. Cenaze sahiplerinin Fatma Adıbelli'yi anneleri zannederek aldıkları öğrenildi.

Kayseri’de akılalmaz olay! Annemiz dediler başkasını gömdüler

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kayseri’de akılalmaz olay! Annemiz dediler başkasını gömdüler

"ANNEMİZ" DİYEREK ALIP GÖTÜRMÜŞLER VE DEFNETMİŞLER"

Fatma Adıbelli'nin yakını Bülent Ersöz, başından geçen olayı anlatarak şunları söyledi:

"Cenazemizi pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurtdışında olduğu için salı günü defnedecektik. Onlarda geldiler. Dün işlemleri yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morgda olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent'te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik.

Kayseri’de akılalmaz olay! Annemiz dediler başkasını gömdüler

Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent'teki cenaze sahipleri "annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada. Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar"