Kayseri'de akılalmaz olay! "Annemiz" dediler başkasını gömdüler
Kayseri'de akılalmaz bir olay yaşandı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Fatma Adıbelli'nin cenazesi, morgda başka bir aile tarafından "annemiz" denilerek alınarak Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde defnedildi. Durum fark edilince savcılık kararıyla mezar açılarak cenaze Kayseri'ye getirildi ve memleketinde yeniden toprağa verildi.
Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi, yurtdışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.
Dün sabah saatlerinde morga gelen Fatma Adıbelli'nin yakınları, cenazenin burada olmadığını fark etti. Araştırmaya başlayan yakınları, Fatma Adıbelli'nin cenazesinin
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi.
Ovakent'e giden cenaze sahipleri, Fatma Adıbelli'nin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyalarını gördü. Bunun üzerine savcılık kararı ile jandarma eşliğinde mezar açılarak merhume Adıbelli'nin cenazesi alınarak
Kayseri'ye getirildi.
ANNELERİ SANMIŞLAR
Ovakent'teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen Adıbelli'nin yakınları, durumu anlattı. Cenaze sahiplerinin Fatma Adıbelli'yi anneleri zannederek aldıkları öğrenildi.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.