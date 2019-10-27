Kayıp çiftçi ve çocuk timsahın karnından çıktı! Timsahın karnından çıkanlar...

Endonezya'da aniden ortan kaybolan çiftçinin timsahlara yem olduğu belirlendi. Köylüler yakaladıkları timsahın karnını yarıp talihsiz çiftçinin cesedini çıkardılar. Bir başka olay ise Zimbabve'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Timsahın karnından çıkanlar hayrete düşürdü. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

27.10.2019 12:09 - Son Güncelleme: 27.10.2019 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





