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Kayıp çiftçi ve çocuk timsahın karnından çıktı! Timsahın karnından çıkanlar...

Endonezya'da aniden ortan kaybolan çiftçinin timsahlara yem olduğu belirlendi. Köylüler yakaladıkları timsahın karnını yarıp talihsiz çiftçinin cesedini çıkardılar. Bir başka olay ise Zimbabve'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Timsahın karnından çıkanlar hayrete düşürdü. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

27.10.2019 12:09 - Son Güncelleme: 27.10.2019 12:11
Kayıp çiftçi ve çocuk timsahın karnından çıktı! Timsahın karnından çıkanlar...

Endonezya'nın Riau eyaletinde Wartoyo isimli çiftçi aniden ortadan kayboldu. Yakınları Wartoyo'yu en son görüldüğü Lakar Nehri'de aramaya başladılar.

Kayıp çiftçi ve çocuk timsahın karnından çıktı! Timsahın karnından çıkanlar...

Nehrin kıyısında uzanan bir timsahın yanında insan bedenine ait parçalar görünce, çiftçiyi timsahın öldürdüğünden şüphelendiler. Köylüler timsahı yakalayıp ağzını bağladıktan sonra sürükleyerek köye getirdi. Timsahı öldürdükten sonra karnını yaran köylüler çiftçi Wartoyo'nun cesedi ile karşılaştı.

Kayıp çiftçi ve çocuk timsahın karnından çıktı! Timsahın karnından çıkanlar...

SADECE BACAKLARI SAĞLAM KALMIŞ

Yerel kaynaklar cesetten geriye sadece bacakları sağlam kaldığı, vücudun üst kısmının tamamen parçalandığını söyledi.
Nehirde çok sayıda timsah olmasına rağmen bu tür olayların nadiren yaşandığını ifade eden köyün muhtarı, timsah saldırısının bir ceza olduğunu inandıklarını söyledi.

Kayıp çiftçi ve çocuk timsahın karnından çıktı! Timsahın karnından çıkanlar...

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

Kayıp çiftçi ve çocuk timsahın karnından çıktı! Timsahın karnından çıkanlar...

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

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