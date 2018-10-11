Kate Middleton'dan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü

Her giydiği olay yaratan Kate Middleton yine listenin baş sırasında. Gündem maddesi bu Kate Middleton bu kez giydiği turkuaz elbise. Peki Kate Middleton'ın giydiği turkuaz elbisenin bu kadar olay yaratma nedeni ne?

11 Ekim 2018 Perşembe, 13:28:19 Güncelleme: 11:49:34
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Kate Middletondan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir süredir kamuoyu karşısına daha seyrek çıkıyordu. Doğum izni de bittikten sonra resmi görevlerine yeniden başlayan 36 yaşındaki Middleton, önceki akşam da kocası Prens William ile birlikte Londra'da bir etkinliğe katıldı. Üç çocuk annesi Düşes, bu etkinlik için yaptığı kıyafet tercihiyle de çok konuşuldu.

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Kate Middletondan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü

Kate Middleton, etkinliğe turkuaz rengi bir tuvaletle katıldı. Kıyafetini gümüş reng,i açık ve pırıltılı ayakkabılar ve elbisesiyle aynı renkte bir el çantası ile tamamlayan Middleton, bu seçimiyle de gündem oldu.

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Kate Middletondan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü

Bunun nedeni ise Düşes'in aynı kıyafeti tam altı yıl önce bir kez daha giymesiydi. 2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları ile ilgili bir etkinliğe katılan Middleton, gözde modacılarından biri olan Jenny Peckham'ın imzasını taşıyan bu kıyafeti tercih etmişti.

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Kate Middletondan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü

O zaman da aynı çanta ve ayakkabıları giyen Middleton'daki tek değişiklik altı yıl önce saçının toplu olmasıydı.

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Kate Middletondan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü

ÖNCEDEN BÖYLE GİYMİŞTİ

Kate Middleton'ın bu tercihi yine çeşitli şekillerde yorumlandı. Bazıları onu bir kez daha "tutumlu Düşes" ilan ederken daha farklı yorumlar yapanlar da oldu.

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