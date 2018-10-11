Kate Middletondan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü

Kate Middleton'dan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü
Her giydiği olay yaratan Kate Middleton yine listenin baş sırasında. Gündem maddesi bu Kate Middleton bu kez giydiği turkuaz elbise. Peki Kate Middleton'ın giydiği turkuaz elbisenin bu kadar olay yaratma nedeni ne?
11 Ekim 2018 Perşembe, 13:28:19 Güncelleme: 11:49:34
Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir süredir kamuoyu karşısına daha seyrek çıkıyordu. Doğum izni de bittikten sonra resmi görevlerine yeniden başlayan 36 yaşındaki Middleton, önceki akşam da kocası Prens William ile birlikte Londra'da bir etkinliğe katıldı. Üç çocuk annesi Düşes, bu etkinlik için yaptığı kıyafet tercihiyle de çok konuşuldu.
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