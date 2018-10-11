Kate Middletondan turkuaz elbise skandalı! Herkesin diline düştü

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir süredir kamuoyu karşısına daha seyrek çıkıyordu. Doğum izni de bittikten sonra resmi görevlerine yeniden başlayan 36 yaşındaki Middleton, önceki akşam da kocası Prens William ile birlikte Londra'da bir etkinliğe katıldı. Üç çocuk annesi Düşes, bu etkinlik için yaptığı kıyafet tercihiyle de çok konuşuldu.