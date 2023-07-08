Kartal’da şok kaza! Ağaca çarptı ikiye bölündü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Can Gül'e olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam etmek için hastaneye sevk etti. Faruk Ersoy'un ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.