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Karpuzun faydaları nelerdir?

22 Temmuz 2018 Pazar, 18:11:44 Güncelleme: 18:13:47
Karpuzun faydaları nelerdir?
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Karpuzun faydaları nelerdir?

Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel karpuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri ve karpuzun faydalarını anlattı. Güzel, "Günde ortalama 2-3 porsiyon karpuz tüketilebilir ama bu miktar kişiye göre değişir" dedi

Karpuzun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Bir porsiyonu 50-60 kalori olan karpuz yazın hem serinlik veriyor hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor. Ancak karpuzun alınması gereken miktarı kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişmeli.

Karpuzun faydaları nelerdir?
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Karpuzun faydaları nelerdir?

Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel karpuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri ve karpuzun faydalarını anlattı.

Karpuzun faydaları nelerdir?
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Karpuzun faydaları nelerdir?

MİKTAR KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

1 porsiyonu 200 gram olan karpuzun 50-60 kaloridir. Yazın hem hafif hem de sağlıklı bir yemek için karpuz gün içinde öğünlere eklenebilir. Ama karpuz da her meyve gibi fruktoz (meyve şekeri) içerir ve kalorisi vardır.

Karpuzun faydaları nelerdir?
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Karpuzun faydaları nelerdir?

Kişinin tüketeceği karpuz miktarı alması gereken kaloriye göre değişir. Alınması gereken kalori de kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişir. Günde ortalama 2-3 porsiyon karpuz tüketilebilir ama bu miktar kişiye göre değişir.

Karpuzun faydaları nelerdir?
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Karpuzun faydaları nelerdir?

ŞEKER HASTALARI ÖLÇÜLÜ TÜKETMELİ

Karpuzu herkes tüketebilir. Karpuzun sıvı içeriği yüksek olduğu için sıvı kısıtlaması olan böbrek hastalarının dikkat ederek tüketmeleri gerekebilir.

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