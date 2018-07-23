Karpuzun faydaları nelerdir?
22 Temmuz 2018 Pazar, 18:11:44 Güncelleme: 18:13:47
Karpuzun faydaları nelerdir?
Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel karpuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri ve karpuzun faydalarını anlattı. Güzel, "Günde ortalama 2-3 porsiyon karpuz tüketilebilir ama bu miktar kişiye göre değişir" dedi
Karpuzun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Bir porsiyonu 50-60 kalori olan karpuz yazın hem serinlik veriyor hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor. Ancak karpuzun alınması gereken miktarı kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişmeli.
Karpuzun faydaları nelerdir?
Karpuzun faydaları nelerdir?
Karpuzun faydaları nelerdir?
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