Karpuzu böyle tüketiyorsanız dikkat!
Yaz mevsiminin en çok tercih edilen meyvesi karpuz, tadı ve serinletici özelliği ile sofralarda yerini alıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç hastalıkları Bölümü´nden Uzm. Dr. Betül Mercan, karpuz yedikten sonra vücuttaki etkileşimler ile ortaya çıkan nitrik oksit maddesinin kasları gevşettiğini belirtti.
Dolayısıyla kan basıncı düşer, kan akışı sağlanır. Karpuz, B, C vitaminleri ile vitamin A öncülü olan beta karoten barındırır. İçeriğindeki likopen ise antioksidan ve antiinflamatuar (iltihabı azaltıcı etkisi) vardır. Bunların tümü yüksek su ve lif oranı, doyurucu etkisinin de olması sebebiyle diyette tercih edilme nedenidir" diye konuştu.
"FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE KİLO ALDIRABİLİR"
Zayıflama yolu olarak görülen karpuzun kilo aldırabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Mercan, "Kalorisi düşük, yüksek miktarda su ve lif oranı ile tok tutarak kolay bir zayıflama yolu görülmesinin yanı sıra yüksek glisemik indeksi nedeniyle fazla tüketildiğinde aksine kilo aldırabilir" uyarısında bulundu.