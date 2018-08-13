Karpuzu böyle tüketiyorsanız dikkat!

Dolayısıyla kan basıncı düşer, kan akışı sağlanır. Karpuz, B, C vitaminleri ile vitamin A öncülü olan beta karoten barındırır. İçeriğindeki likopen ise antioksidan ve antiinflamatuar (iltihabı azaltıcı etkisi) vardır. Bunların tümü yüksek su ve lif oranı, doyurucu etkisinin de olması sebebiyle diyette tercih edilme nedenidir" diye konuştu.