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Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz

Bahçesinde bir ateş karıncası kolonisi bulunan bir adamın aklına ilginç bir deney geldi. Bu ateş karıncası kolonisinin içinde sıvı halde alüminyum döktü. Donmasını bekledikten sonra toprağı kazdı. Sonuç ise görenleri şaşırttı. Bahçesinde bir ateş karıncası kolonisi bulunan bir adamın aklına ilginç bir deney geldi. Bu ateş karıncası kolonisinin içinde sıvı halde alüminyum döktü. Donmasını bekledikten sonra toprağı kazdı. Sonuç ise görenleri şaşırttı. Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır.

07.12.2019 16:20 - Son Güncelleme: 07.12.2019 16:20
Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz
Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz
Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz
Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz
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