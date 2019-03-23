Karadeniz muhteşem doğası ve tarihi ile büyülüyor! İşte Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görmeniz gereken yerler...
Karadeniz Bölgesi'nde yer alan dünyanın en uzun mağarası ve 80 milyon yıllık lav sütunları görenleri büyülüyor. Tatilcilerin en çok ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görülmesi gereken tatil noktalarını sizler için derledik. Bu fotoğrafları görünce tatil planlamanızın en başına Karadeniz'i yazacaksınız...
BOZTEPE: Şehrin merkezine yaklaşık 3 km mesafede bulunan Boztepe, şehrin manzarasını bütün açıklığıyla gözlerinizin önüne seriyor. Trabzon'a yüksekten bakmayı sağlayan tepe size şehrin karmaşıklığını, manzarasını ve güzelim hırçın Karadeniz sularını seyretme şansı veriyor. Özellikle son yıllarda oldukça gelişme gösteren bölgede, şehrin içinde ama bir o kadar da sakin olan oteller, spor salonları ve tesisler bulunuyor.
Alan; sahip olduğu vadi ve orman manzarası, mevcut ağaçların oluşturduğu gölge unsuru, sahada mevcut gölün etrafındaki bitki örtüsü ve sergilediği eşsiz peyzaj güzellikleri ile gelen ziyaretçiler için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Saha, arazi yapısı ve sahip olduğu manzara bütünlüğü içinde trekking yapmaya oldukça elverişlidir. Saha çadırlı kamp için uygundur.