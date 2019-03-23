GaleriYaşam

Karadeniz muhteşem doğası ve tarihi ile büyülüyor! İşte Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görmeniz gereken yerler...

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ​dünyanın en uzun mağarası ve 80 milyon yıllık lav sütunları görenleri büyülüyor. Tatilcilerin en çok ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görülmesi gereken tatil noktalarını sizler için derledik. Bu fotoğrafları görünce tatil planlamanızın en başına Karadeniz'i yazacaksınız...

23.03.2019 23:41 - Son Güncelleme: 24.03.2019 00:10
Karadeniz muhteşem doğası ve tarihi ile büyülüyor! İşte Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görmeniz gereken yerler...

Tatilcilerin uğrak noktası olan Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görülmesi gereken tatil noktalarını sizler için derledik. Bu fotoğrafları görünce tatil planlamanızın en başına Karadeniz'i yazacaksınız...

Karadeniz muhteşem doğası ve tarihi ile büyülüyor! İşte Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görmeniz gereken yerler...

TRABZON: Türkiye'nin en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan ilin Karadeniz'e kıyısı bulunur. Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer almakta olup yüzölçümü açısından az bir alan kaplar.

Karadeniz muhteşem doğası ve tarihi ile büyülüyor! İşte Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görmeniz gereken yerler...

BOZTEPE: Şehrin merkezine yaklaşık 3 km mesafede bulunan Boztepe, şehrin manzarasını bütün açıklığıyla gözlerinizin önüne seriyor. Trabzon'a yüksekten bakmayı sağlayan tepe size şehrin karmaşıklığını, manzarasını ve güzelim hırçın Karadeniz sularını seyretme şansı veriyor. Özellikle son yıllarda oldukça gelişme gösteren bölgede, şehrin içinde ama bir o kadar da sakin olan oteller, spor salonları ve tesisler bulunuyor.

Karadeniz muhteşem doğası ve tarihi ile büyülüyor! İşte Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görmeniz gereken yerler...

LİMNİ GÖLÜ: 2025 rakımda bulunan Tabiat Parkı'nın içerisinde, orman ekosistemi, göl ekosistemi, çayır ekosistemi ve kaya ekosistemleri bulunmaktadır. Tabiat Parkı'nın bulunduğu vadi biyolojik çeşitlilik ve endemik türler bakımından da oldukça zengindir.

Karadeniz muhteşem doğası ve tarihi ile büyülüyor! İşte Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görmeniz gereken yerler...

Alan; sahip olduğu vadi ve orman manzarası, mevcut ağaçların oluşturduğu gölge unsuru, sahada mevcut gölün etrafındaki bitki örtüsü ve sergilediği eşsiz peyzaj güzellikleri ile gelen ziyaretçiler için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Saha, arazi yapısı ve sahip olduğu manzara bütünlüğü içinde trekking yapmaya oldukça elverişlidir. Saha çadırlı kamp için uygundur.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çektiği bu fotoğraf sonu oldu! İntihar etti
Çektiği bu fotoğraf sonu oldu! İntihar etti