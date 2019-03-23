Karadeniz muhteşem doğası ve tarihi ile büyülüyor! İşte Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görmeniz gereken yerler...

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ​dünyanın en uzun mağarası ve 80 milyon yıllık lav sütunları görenleri büyülüyor. Tatilcilerin en çok ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde mutlaka görülmesi gereken tatil noktalarını sizler için derledik. Bu fotoğrafları görünce tatil planlamanızın en başına Karadeniz'i yazacaksınız...

23.03.2019 23:41 - Son Güncelleme: 24.03.2019 00:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





