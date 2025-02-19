Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?
Karla kaplı yollarda araç kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Sadece kış lastikleri kullanmakla kalmamalı, aynı zamanda sürüş tekniğini de kış koşullarına göre adapte edilmeli. Peki karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…
Karla kaplı yollarda araç kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Sadece kış lastikleri kullanmakla kalmamalı, aynı zamanda sürüş tekniğini de kış koşullarına göre adapte edilmeli. Peki karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…
Kışa Özel Bakım Yaptırın:
Kış koşullarına uygun bir araç sürüşü için kış bakımını ihmal etmemelisiniz. Aracınızın karlı yollarda güvenle ilerleyebilmesi adına kışın gerektirdiği tüm bakımları yapmanız gerekir. Bu bakım, özellikle lastiklerinizi, fren sisteminizi, akünüzü ve antifriz seviyenizi kontrol etmeyi kapsar. Kışa hazırlıklı bir araç olası tehlikelere karşı daha güvenli olacaktır.
Kış Lastikleri Kontrolü
Kış lastikleri, buzlu ve karlı zeminlerde yol tutuşunu artırır. Bu lastikler aracın kaymasını önler ve güvenli sürüş sağlar.
Hız Kontrolü
Hızınızı yavaş tutarak, yolu rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir hızda seyretmelisiniz. Ani hızlanmalar ve frenler tehlikeli olabilir.
Frenleme
Fren yaparken ani hareketlerden kaçının. Yavaşça fren uygulamak, kayma riskini azaltır. Ayrıca, fren mesafeniz kış koşullarında normalden daha uzundur.