Tam Otomatik Şanzımanlı Araçların Kış Koşullarında Dikkat Etmesi Gerekenler



Karlı ve buzlu yollarda aracınızın güvenliğini artırmak için öncelikle, arabanızda kar modu varsa bunu devreye alarak başlayın. Bu mod, aracın kaymasını engelleyen bir sistemle çalışır ve özellikle karlı zeminlerde faydalıdır. Buzlu zeminlerde kalkış yapmak için şanzıman üzerindeki "L" modunu veya en düşük vitesi seçmeniz tavsiye edilir.

Burada önemli olan, gaz pedalına hiç basmamaktır. Aracınız hafifçe hareket ettikten sonra, freni bırakarak ve dikkatli bir şekilde hızlanarak aracı "D" moduna alabilirsiniz. Hızlanırken gaz pedalına ani basmamaya özen gösterin; bu, hem aracın dengede kalmasına yardımcı olur hem de yakıt tüketiminin kontrol altında tutulmasını sağlar.