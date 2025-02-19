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Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Karla kaplı yollarda araç kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Sadece kış lastikleri kullanmakla kalmamalı, aynı zamanda sürüş tekniğini de kış koşullarına göre adapte edilmeli. Peki karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…

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Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Karla kaplı yollarda araç kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Sadece kış lastikleri kullanmakla kalmamalı, aynı zamanda sürüş tekniğini de kış koşullarına göre adapte edilmeli. Peki karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Kışa Özel Bakım Yaptırın:

Kış koşullarına uygun bir araç sürüşü için kış bakımını ihmal etmemelisiniz. Aracınızın karlı yollarda güvenle ilerleyebilmesi adına kışın gerektirdiği tüm bakımları yapmanız gerekir. Bu bakım, özellikle lastiklerinizi, fren sisteminizi, akünüzü ve antifriz seviyenizi kontrol etmeyi kapsar. Kışa hazırlıklı bir araç olası tehlikelere karşı daha güvenli olacaktır.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Kış Lastikleri Kontrolü

Kış lastikleri, buzlu ve karlı zeminlerde yol tutuşunu artırır. Bu lastikler aracın kaymasını önler ve güvenli sürüş sağlar.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Hız Kontrolü

Hızınızı yavaş tutarak, yolu rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir hızda seyretmelisiniz. Ani hızlanmalar ve frenler tehlikeli olabilir.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Frenleme

Fren yaparken ani hareketlerden kaçının. Yavaşça fren uygulamak, kayma riskini azaltır. Ayrıca, fren mesafeniz kış koşullarında normalden daha uzundur.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Mesafe Durumu

Diğer araçlarla mesafeyi artırarak, olası bir durma durumunda yeterli alan bırakmalısınız. Bu, güvenli bir reaksiyon süresi sağlar.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Görüş Alanı

Camlarınızı ve aynalarınızı sık sık temizleyin kar ve buzla kapanmasını engelleyin. Ayrıca farlarınızı da açık tutarak görüş mesafenizi artırmalısınız.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Dikkatli İlerleyiş

Özellikle köşe dönüşlerinde ve rampalarda dikkatli olmalısınız. Araç kayması ihtimaline karşı direksiyon hareketlerinizi yavaş ve kontrollü yapmalısınız.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Karda Patinaj Çeken Araçlar İçin

Karlı yollarda aracınız patinaj yapıyorsa, ilk adımınız gaz pedalına olan basıncı hafifçe azaltmaktır. Bu şekilde tekerleklerin dönmesi yavaşlar ve aracınızın yol tutuşu artar. Ardından, vitesinizi bir üst seviyeye çıkararak, motorun hızını ve tekerleklerin dönüşünü dengeleyebilirsiniz. Eğer aracınızda Patinaj Önleme Sistemi (TCS ya da ASR) varsa, bu sistemi devre dışı bırakmak faydalı olabilir, çünkü bazı durumlarda bu sistem patinajın önüne geçmeye çalışırken, aracı hareket ettirebilmek için bazen patinaj yapmanız gerekebilir.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

Tam Otomatik Şanzımanlı Araçların Kış Koşullarında Dikkat Etmesi Gerekenler


Karlı ve buzlu yollarda aracınızın güvenliğini artırmak için öncelikle, arabanızda kar modu varsa bunu devreye alarak başlayın. Bu mod, aracın kaymasını engelleyen bir sistemle çalışır ve özellikle karlı zeminlerde faydalıdır. Buzlu zeminlerde kalkış yapmak için şanzıman üzerindeki "L" modunu veya en düşük vitesi seçmeniz tavsiye edilir.

Burada önemli olan, gaz pedalına hiç basmamaktır. Aracınız hafifçe hareket ettikten sonra, freni bırakarak ve dikkatli bir şekilde hızlanarak aracı "D" moduna alabilirsiniz. Hızlanırken gaz pedalına ani basmamaya özen gösterin; bu, hem aracın dengede kalmasına yardımcı olur hem de yakıt tüketiminin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Kar ve buzda güvenli sürüş! Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)