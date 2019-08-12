Kaputaş Plajı'da bayram yoğunluğu! Günde 6 bin kişi geldi
Antalya'nın ünlü plajlarından Kaputaş, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. 9 günlük Ramazan Bayramı'nda günlük 10 bin kişi ağırlayan plaja Kurban Bayramı'nda ise günlük 6 bin kişinin geldiği kaydedildi.
12.08.2019 17:13
- Son Güncelleme: 12.08.2019 17:15
187 BASAMAKLA İNİLİYOR
Gelen tatilciler, yol kenarına araçlarını park ettikten sonra 187 basamak inerek Kaputaş'ın turkuaz suyuna kendilerini bıraktı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 28 derece, nem oranının ise yüzde 42 olarak ölçüldüğü Kaş'a gelen tatilciler, doğa harikası plajda denize girerek serinledi.
DİĞER GALERİLER