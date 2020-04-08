Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar şoke etti! Görenler şaştı kaldı...
Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar şoke etti. Görenler gözlerine inanamadı. Yaşanan akılalmaz bir olay insanların doğayı nasıl kirlettiğini ve dünyada yaşayan hayvanlara ne kadar zarar verdiğinin en güzel örneği oldu. Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu. İşte o görüntüler...
Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı. Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur.