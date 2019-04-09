Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi ortaya çıktı (Osmanlı padişahlarının gerçek halleri)

Osmanlı Padişahlarının bildiğimiz görünümleri günümüze kadar gelen resimleri. Resimlerde yansıtıldıkları halleriyle akıllarımız kaldılar. Fakat Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışıp, 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri.

09.04.2019 09:28 - Son Güncelleme: 09.04.2019 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





