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Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi ortaya çıktı! Bildiğimizden çok farklı...

Osmanlı Padişahlarının bildiğimiz görünümleri günümüze kadar gelen resimleri. Resimlerde yansıtıldıkları halleriyle akıllarımız kaldılar. Fakat Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışıp, 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri.

04.01.2020 15:38 - Son Güncelleme: 04.01.2020 15:41
Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi ortaya çıktı! Bildiğimizden çok farklı...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi ortaya çıktı! Bildiğimizden çok farklı...

Yavuz Sultan Selim

Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi ortaya çıktı! Bildiğimizden çok farklı...

Osman Gazi

Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi ortaya çıktı! Bildiğimizden çok farklı...

Fatih Sultan Mehmet

Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi ortaya çıktı! Bildiğimizden çok farklı...

Kanuni Sultan Süleyman

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