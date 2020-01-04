Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi ortaya çıktı! Bildiğimizden çok farklı...

Osmanlı Padişahlarının bildiğimiz görünümleri günümüze kadar gelen resimleri. Resimlerde yansıtıldıkları halleriyle akıllarımız kaldılar. Fakat Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışıp, 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri.

04.01.2020 15:38 - Son Güncelleme: 04.01.2020 15:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





