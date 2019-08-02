Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi bilinenden çok farklı (Osmanlı sarayından ilk kez çıkan fotoğraflar)
Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar
02.08.2019 12:55
- Son Güncelleme: 02.08.2019 12:55
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