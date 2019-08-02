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Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi bilinenden çok farklı (Osmanlı sarayından ilk kez çıkan fotoğraflar)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar

02.08.2019 12:55 - Son Güncelleme: 02.08.2019 12:55
Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi bilinenden çok farklı (Osmanlı sarayından ilk kez çıkan fotoğraflar)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi bilinenden çok farklı (Osmanlı sarayından ilk kez çıkan fotoğraflar)

Yavuz Sultan Selim

Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi bilinenden çok farklı (Osmanlı sarayından ilk kez çıkan fotoğraflar)

Osman Gazi

Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi bilinenden çok farklı (Osmanlı sarayından ilk kez çıkan fotoğraflar)

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi bilinenden çok farklı (Osmanlı sarayından ilk kez çıkan fotoğraflar)

Fatih Sultan Mehmet

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