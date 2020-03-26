Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek resmi bilinenden çok farklı

Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed... Bildiklerinizi unutun... Yıllar boyunca dünyanın çoğu yerine hükmeden Osmanlı'nın önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in ortaya çıkan bu portreleri şaşırttı. Tarih kitaplarından bildiğiniz o portreleri unutun. Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek görünümleri zihinlerimizden biraz farklı. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar... Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.