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Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz? Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin sultanlarının bazıları öyle ilginç nedenlerle hayatlarını kaybettiler ki duyanlar şaşırıyor. Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan hastalık neydi?

17.11.2020 06:18 - Son Güncelleme:
Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

Kanuni Sultan Süleyman 1509´da Kefe sancakbeyliğine gönderilinceye kadar babasını yanında kaldı ve bu müddet içinde iyi bir öğrenim ve eğitim gördü. Babası Yavuz Sultan Selim´in 1514 İran ve 1516 Mısır seferleri sırasında Rumeli´nin muhafazasıyla görevlendirildi ve Edirne´de oturdu. Babasını vefatı ile de 30 Eylül 1520 tarihinde 26 yaşında iken Osmanlı tahtına çıktı.

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Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan "Nikris" ya da günümüzdeki adıyla "Gut" hastalığını uzmanlar yanıtladı.

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

Kanuni'nin Cihan padişahı Kanuni'yi acılar içinde kıvrandıran bu hastalık, günümüzde de her yüz kişiden 5'ini etkiliyor. Ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan "Kralların hastalığı" Gut, geleneksel tıbbın olduğu kadar modern tıbbın da baş belası.

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Kanuni'nin, o dönem hekimlerinin verdiği perhize uymadığı için hastalıktan kurtulamadığını belirterek:

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

"Osmanlı'nın tek gıdası kuzu eti ve pilav. Çok fazla hareket etmedikleri için de nikris oluyorlardı. Osmanlı'da bu hastalığın tedavisi, ilaçları vardı ama hekimler koca Kanuni'ye söz geçirememişlerdir."

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