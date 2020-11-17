Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı
Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz? Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin sultanlarının bazıları öyle ilginç nedenlerle hayatlarını kaybettiler ki duyanlar şaşırıyor. Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan hastalık neydi?
17.11.2020 06:18
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Kanuni Sultan Süleyman 1509´da Kefe sancakbeyliğine gönderilinceye kadar babasını yanında kaldı ve bu müddet içinde iyi bir öğrenim ve eğitim gördü. Babası Yavuz Sultan Selim´in 1514 İran ve 1516 Mısır seferleri sırasında Rumeli´nin muhafazasıyla görevlendirildi ve Edirne´de oturdu. Babasını vefatı ile de 30 Eylül 1520 tarihinde 26 yaşında iken Osmanlı tahtına çıktı.
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