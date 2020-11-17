Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

Kanuni Sultan Süleyman 1509´da Kefe sancakbeyliğine gönderilinceye kadar babasını yanında kaldı ve bu müddet içinde iyi bir öğrenim ve eğitim gördü. Babası Yavuz Sultan Selim´in 1514 İran ve 1516 Mısır seferleri sırasında Rumeli´nin muhafazasıyla görevlendirildi ve Edirne´de oturdu. Babasını vefatı ile de 30 Eylül 1520 tarihinde 26 yaşında iken Osmanlı tahtına çıktı.