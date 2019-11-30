Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı!

Kanuni'nin Cihan padişahı Kanuni'yi acılar içinde kıvrandıran bu hastalık, günümüzde de her yüz kişiden 5'ini etkiliyor. Ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan "Kralların hastalığı" Gut, geleneksel tıbbın olduğu kadar modern tıbbın da baş belası.