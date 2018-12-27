Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri
Kanserin erken teşhis edilmesi tedavi süreci için oldukça önemlidir. Siz farkında olmasanız da ufak gördüğünüz rahatsızlıklar kanserin habercisi olabilir. Peki, kanserin bilinmeyen belirtileri nelerdir?
27 Aralık 2018 Perşembe, 22:13:49
Güncelleme: 22:46:07
Çoğu kişi kanseri kendi başına ya da bir yakının başına gelene kadar umursamaz. Vücudunuzun ve bu beklenmeyen belirtilerine karşı farkında olmanız gerekir. İşte kanserin şaşırtıcı belirtileri…
BOYUN VE YÜZ ŞİŞMESİ
Akciğer kanseri yüz, boyun, kol ve göğsün üst kısmında şişlik yaratabilir. Bu tümör baştan kalbe giden damara baskı yapar.
KEMİK AĞRISI
Hafif bir ağrıdan ağır bir ağrıya kadar değişen kemik ağrıları kemik kanseri hastalarının ortak şikâyetidir. Kanser büyüdükçe şikayetlerinizde büyüyecektir ve muhtemelen yürüyüş veya kaldırma gibi ortak hareketlerinizi de engelleyecektir.
HASSASİYET KAYBI
Uykuda ayağınızda karıncalanma hissediyor musunuz? Eğer bu his uzun süre devam ederse bir uzmana görünmenizde fayda var. Vücudunuzun bir veya birden fazla bölümünde sansasyon eksikliği, beyin, omurilik ve sinir kanallarında bir tümör olabilir.
KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ
Günlük görevleri yerine getirmekte zorlanıyorsanız bu kanser türü yorgunluk ve şişme ile birleşerek ortaya çıkar. Örneğin, akciğer kanseri kalça çevresinde kas problemleri oluşturarak denge sorunlarına neden olabilir.