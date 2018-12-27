Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

HASSASİYET KAYBI

Uykuda ayağınızda karıncalanma hissediyor musunuz? Eğer bu his uzun süre devam ederse bir uzmana görünmenizde fayda var. Vücudunuzun bir veya birden fazla bölümünde sansasyon eksikliği, beyin, omurilik ve sinir kanallarında bir tümör olabilir.