Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

Kanserin erken teşhis edilmesi tedavi süreci için oldukça önemlidir. Siz farkında olmasanız da ufak gördüğünüz rahatsızlıklar kanserin habercisi olabilir. Peki, kanserin bilinmeyen belirtileri nelerdir?

27 Aralık 2018 Perşembe, 22:13:49 Güncelleme: 22:46:07
Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

Çoğu kişi kanseri kendi başına ya da bir yakının başına gelene kadar umursamaz. Vücudunuzun ve bu beklenmeyen belirtilerine karşı farkında olmanız gerekir. İşte kanserin şaşırtıcı belirtileri…

Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

BOYUN VE YÜZ ŞİŞMESİ
Akciğer kanseri yüz, boyun, kol ve göğsün üst kısmında şişlik yaratabilir. Bu tümör baştan kalbe giden damara baskı yapar.

Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

KEMİK AĞRISI
Hafif bir ağrıdan ağır bir ağrıya kadar değişen kemik ağrıları kemik kanseri hastalarının ortak şikâyetidir. Kanser büyüdükçe şikayetlerinizde büyüyecektir ve muhtemelen yürüyüş veya kaldırma gibi ortak hareketlerinizi de engelleyecektir.

Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

HASSASİYET KAYBI
Uykuda ayağınızda karıncalanma hissediyor musunuz? Eğer bu his uzun süre devam ederse bir uzmana görünmenizde fayda var. Vücudunuzun bir veya birden fazla bölümünde sansasyon eksikliği, beyin, omurilik ve sinir kanallarında bir tümör olabilir.

Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ
Günlük görevleri yerine getirmekte zorlanıyorsanız bu kanser türü yorgunluk ve şişme ile birleşerek ortaya çıkar. Örneğin, akciğer kanseri kalça çevresinde kas problemleri oluşturarak denge sorunlarına neden olabilir.

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