27 Temmuz 2018 Cuma, 21:31:37 Güncelleme: 02:47:30
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Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler
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Tüm dünya 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Tutulma bugün saat 20.13'te başladı yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek..
Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler
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4 saat sürecek olan tutulma sırasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak..
Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler
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'Kanlı Ay' tutulması Antartika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan çıplak gözle gözlemleniyor. Tutulma, Türkiye'den de izleniyor..
Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler
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Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler
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Dünya, artık yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek..