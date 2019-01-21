Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülüyor mu?

BİR SONRAKİ KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN? TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bir sonraki tutulma 02 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacak ancak bu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacak, tutulma Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenebilecek.