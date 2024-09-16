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Kanlı ay tutulması 18 Eylül'de balık burcunda gerçekleşecek! 12 burç için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı

anlı Ay Tutulması, tüm burçları derinden etkileyerek hayatlarında büyük değişikliklere yol açmaya hazırlanıyor. 2024 yılında gerçekleşecek bu güçlü gökyüzü olayı, her burcun farklı alanlarında dönüşüm ve yenilik getiriyor. Astrologlar, tutulmanın özellikle kariyer, ilişkiler ve finansal konular üzerinde önemli etkiler yaratacağını belirtiyor. Kanlı Ay Tutulması'nın burçlara etkilerini detaylandıran uzman yorumları, bu dönemin nasıl yönetileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 18:45 Güncelleme Tarihi16 Eylül 2024, 18:45
Kanlı ay tutulması 18 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek! 12 burç için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı 1

2024'ün en önemli astrolojik olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması, 12 burcun hayatında farklı alanlarda dönüşüm yaratacak. Astrologlara göre, bu tutulma, kariyerden ilişkilere, sağlıktan finansa kadar birçok alanda önemli değişiklikleri beraberinde getirebilir. Özellikle Koç ve Terazi burçlarının ilişkilerde kritik kararlar alabileceği, Aslan ve Kova burçlarının ise iş ve sağlık konularında dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Kanlı ay tutulması 18 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek! 12 burç için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı 2

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Süper Kanlı Ay tutulması, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek.Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alıyor. Sabaha karşı gerçekleşecek olan tutulma ülkemizde kısmen gözlenebilecek.

Kanlı ay tutulması 18 Eylül’de balık burcunda gerçekleşecek! 12 burç için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı 3

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

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