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Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya yem oldu! İşte o görüntüler

Dehşete düşüren görüntü anbean kaydedildi. Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar...

06.10.2019 21:14 - Son Güncelleme: 06.10.2019 21:15
Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya yem oldu! İşte o görüntüler

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya yem oldu! İşte o görüntüler

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya yem oldu! İşte o görüntüler

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya yem oldu! İşte o görüntüler

Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.

Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya yem oldu! İşte o görüntüler

Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.

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