Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya yem oldu! İşte o görüntüler
Dehşete düşüren görüntü anbean kaydedildi. Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar...
06.10.2019 21:14
- Son Güncelleme: 06.10.2019 21:15
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