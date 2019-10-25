Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya böyle yem oldu!

AYIDAN NASIL KAÇILIR?

Birincisi: Eğer bulabiliyorsanız, etrafınızda yamuk olan bir ağaca tırmanın. Gerçi o korkuda ve adrenalinin tavan yaptığı durumda, insanın bırak yamuk ağacı; görmesini; düz olanları bile görebileceğimden ben kendi adıma şüpheliyim…

İkincisi: Eğer grup halindeyseniz, yani 3-4 kişiyseniz hemen birbirinize bayağı sokulup ellerinizi yukarı kaldırın. Ardından var gücünüzle bağırın. Buradaki mantık, eğer size doğru gelen bu sevimli dostumuz kendisinden daha büyük bir ses ve görüntüyle karşılaşırsa korkar ve kaçmaya başlar.