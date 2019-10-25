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Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya böyle yem oldu!

Hayrete düşüren görüntüler Youtube aracılığı ile sosyal medyaya düştü. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste ayı ile karşılaştı ve sonrasında olanlar oldu. Ayı adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar.

25.10.2019 10:47 - Son Güncelleme: 25.10.2019 10:49
Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya böyle yem oldu!

AYIDAN NASIL KAÇILIR?

Birincisi: Eğer bulabiliyorsanız, etrafınızda yamuk olan bir ağaca tırmanın. Gerçi o korkuda ve adrenalinin tavan yaptığı durumda, insanın bırak yamuk ağacı; görmesini; düz olanları bile görebileceğimden ben kendi adıma şüpheliyim…

İkincisi: Eğer grup halindeyseniz, yani 3-4 kişiyseniz hemen birbirinize bayağı sokulup ellerinizi yukarı kaldırın. Ardından var gücünüzle bağırın. Buradaki mantık, eğer size doğru gelen bu sevimli dostumuz kendisinden daha büyük bir ses ve görüntüyle karşılaşırsa korkar ve kaçmaya başlar.

Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya böyle yem oldu!

AYI İLE KARŞILAŞINCA NE YAPILIR?

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ndeki Ayı Uzmanlığı Grubu'ndan John Beecham, ayıların yaşadığı bölgelerde gezinirken en az iki kişi olmakta fayda olduğunu söylüyor. Beecham'a göre ayı spreyi taşımanın (göz yaşartıcı spreyin bir benzeri) ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu sık ormanlar ve benzeri bölgelerde dolaşırken gürültü çıkarmanın iyi bir fikir olduğunu da söylüyor. Ayı saldırdığı takdirde değerli saniyelerinizi çantanızda sprey arayarak geçirmek yerine spreyi hep elinizde tutmak da akıllıca olabilir. Beecham, ayıların insan gördüğünde bazen, tıpkı diğer ayılarla yaptıkları gibi, güçlerini denemek isteyebileceklerini söylüyor. Fiziksel saldırı olasılığı oldukça düşük olsa da insanlar olduklarından daha büyük görünerek ve bağırarak olasılığı daha da düşürebilir.

Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya böyle yem oldu!

International Fund for Animal Welfare için danışmanlık yapan veteriner Kati Loeffler, "Videoda karşılaşmanın nasıl başladığını söylemek güç," diyor. "Önemli olan nokta, hayvanların karşısına bir anda çıkmamak ve onları şaşırtmamak." "Ayıdan kaçmayı denemeyin," diyor Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu koordinatörü David Telesco. "Bu, ayıyı sizi kovalaması yönünde tetikleyebilir." Telesco'ya göre, hayvanın merakını kabartacağı için ölü taklidi yapmak veya sizi bir tehdit olarak algılamasına yol açabileceği için doğrudan gözlerine bakmak da doğru değil.

Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya böyle yem oldu!

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

Kan donduran olay! Kafese giren adam ayıya böyle yem oldu!

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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