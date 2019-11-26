Kan donduran olay! +18 kafeste adamı böyle yedi! Sonrasında ise...

Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatınca felaketin eşiğinden dönüldü. Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar.

26.11.2019 09:10 - Son Güncelleme: 26.11.2019 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





