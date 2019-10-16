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Kan donduran haber geldi "Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''

Mars ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Mars'ta hayat var mı soruları ise oldukça fazla sorulmaya başlandı. Bu bağlamda Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) eski çalışanı Gilbert Levin'a göre Kızıl Gezegen'de yaşamın olduğuna dair kanıtı çoktan bulduk. Eskiden Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan bilim insanı Gilbert Levin, Scientific American'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Levin'a göre NASA'nın 1976'da yılında gerçekleştirdiği 'Viking' misyonu sırasında evrende yalnız olmadığımızı zaten öğrendik. İşte tüm dünyada olay olan haberin detayı...

16.10.2019 11:11 - Son Güncelleme: 16.10.2019 11:13
Kan donduran haber geldi Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''

MARS'TA YAŞAM MI VAR?

1976 yılında NASA, deney yapmak ve anlık olarak görüntü alabilmek için Kırmızı Gezegen'e iki gezici göndermişti. Bu aynı zamanda ABD'nin Mars'ın yüzeyine ilk kez bir uzay aracı indirdiği tarihti.

Kan donduran haber geldi Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''

'Labeled Release' adlı biyoloji deneyinde olumlu sonuçlar saptadı

Levin, kendisinin de görev aldığı 'Labeled Release' adlı biyoloji deneyinde olumlu sonuçlar saptadı. Deney kapsamında, Mars'tan alınan toprak örneğinin azot bazlı bir besin çözeltisi ve benzersiz bir radyoaktif karbon bileşiği ile karıştırıldığını söyleyen Levin, topraktaki mikroorganizmaların 'şaşırtıcı bir şekilde' besinleri metabolize ettiğini ifade ediyor.

Kan donduran haber geldi Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''

Dünya'ya geri göndermek yerine benzer testlerin yapılması gerektiğini düşünüyor Buna rağmen NASA, Kızıl Gezegen'in çorak topraklarında yaşayan mikroorganizmaların varlığına dair net bir kanıt bulamadı.

Kan donduran haber geldi Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''

Levin, toprak örneklerini Dünya'ya geri göndermek yerine, 1970'teki deneylerin sonuçlarının genişletilmesi ve benzer testlerin yapılması gerektiğini düşünüyor.

Kan donduran haber geldi Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''

NASA'nın Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, gezegende kaydettiği seslerden sadece 21'inin "güçlü deprem adayı" olduğu tahmin ediliyor.

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