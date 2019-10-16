Kan donduran haber geldi "Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''
Mars ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Mars'ta hayat var mı soruları ise oldukça fazla sorulmaya başlandı. Bu bağlamda Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) eski çalışanı Gilbert Levin'a göre Kızıl Gezegen'de yaşamın olduğuna dair kanıtı çoktan bulduk. Eskiden Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan bilim insanı Gilbert Levin, Scientific American'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Levin'a göre NASA'nın 1976'da yılında gerçekleştirdiği 'Viking' misyonu sırasında evrende yalnız olmadığımızı zaten öğrendik. İşte tüm dünyada olay olan haberin detayı...
'Labeled Release' adlı biyoloji deneyinde olumlu sonuçlar saptadı
Levin, kendisinin de görev aldığı 'Labeled Release' adlı biyoloji deneyinde olumlu sonuçlar saptadı. Deney kapsamında, Mars'tan alınan toprak örneğinin azot bazlı bir besin çözeltisi ve benzersiz bir radyoaktif karbon bileşiği ile karıştırıldığını söyleyen Levin, topraktaki mikroorganizmaların 'şaşırtıcı bir şekilde' besinleri metabolize ettiğini ifade ediyor.