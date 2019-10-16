Kan donduran haber geldi "Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''

Mars ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Mars'ta hayat var mı soruları ise oldukça fazla sorulmaya başlandı. Bu bağlamda Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) eski çalışanı Gilbert Levin'a göre Kızıl Gezegen'de yaşamın olduğuna dair kanıtı çoktan bulduk. Eskiden Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan bilim insanı Gilbert Levin, Scientific American'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Levin'a göre NASA'nın 1976'da yılında gerçekleştirdiği 'Viking' misyonu sırasında evrende yalnız olmadığımızı zaten öğrendik. İşte tüm dünyada olay olan haberin detayı...

16.10.2019 11:11 - Son Güncelleme: 16.10.2019 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





