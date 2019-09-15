Kan donduran görüntüler... Kafese giren adam ayıya yem oldu!

Dehşete düşüren görüntü! Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar... Ayı saatte 48 kilometre hızla koşar. En hızlı insan ise saate 36 km hızla koşar. Bu nedenle ayıyla karşılaştığınızda sakın koşmayın. Yavaşça arkanızı dönün ve ayıyla konuşmaya başlayın. İnsan olduğunuzu anladığında merakı giderilmiş olacaktır.

15.09.2019 12:43 - Son Güncelleme: 15.09.2019 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





