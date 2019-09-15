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Kan donduran görüntüler... Kafese giren adam ayıya yem oldu!

Dehşete düşüren görüntü! Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar... Ayı saatte 48 kilometre hızla koşar. En hızlı insan ise saate 36 km hızla koşar. Bu nedenle ayıyla karşılaştığınızda sakın koşmayın. Yavaşça arkanızı dönün ve ayıyla konuşmaya başlayın. İnsan olduğunuzu anladığında merakı giderilmiş olacaktır.

15.09.2019 12:43 - Son Güncelleme: 15.09.2019 12:43
Kan donduran görüntüler... Kafese giren adam ayıya yem oldu!

Ayıların insanlara saldırmalarının sebebi nedir?

Genelde ormanda ayının yaşam alanına giren insanlar saldırıya uğruyor.

Kan donduran görüntüler... Kafese giren adam ayıya yem oldu!

Ayı ne kadar hızlı koşar?

Ayı saatte 48 kilometre hızla koşar. En hızlı insan ise saate 36 km hızla koşar. Bu nedenle ayıyla karşılaştığınızda sakın koşmayın. Yavaşça arkanızı dönün ve ayıyla konuşmaya başlayın. İnsan olduğunuzu anladığında merakı giderilmiş olacaktır.

Kan donduran görüntüler... Kafese giren adam ayıya yem oldu!

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

Kan donduran görüntüler... Kafese giren adam ayıya yem oldu!

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Kan donduran görüntüler... Kafese giren adam ayıya yem oldu!

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

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